Комета летит к Земле: астрономы оценили ее видимость и опасность
По словам астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, комета, точнее, окружающая ядро кометы оболочка (кома), имеет зеленое свечение из-за окутывающего ее газа. В состав входят молекулы циана или двухатомного углерода, которые и придают такой цвет.
"На данный момент комета проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. 1 февраля 2023 года пролетит мимо Земли на расстоянии 42 млн километров (0,28 а.е.)". Светлана Мошкина
Специалист отметила, что последний раз комета С/2023 ЕЗ (ZTF) приближалась к Земле более 50 тыс. лет назад и, возможно, больше не вернется в Солнечную систему, так как движется по открытой гиперболической траектории.
"Сейчас комета видна только в Северном полушарии. Алматинцы могут увидеть ее между Малой и Большой Медведицей. Максимально четко она будет видна 1-2 февраля. Жители Южного полушария увидят ее в начале февраля".Светлана Мошкина
Как пояснила эксперт, комета едва заметна для невооруженного глаза. На засвеченном городском небе найти ее непросто. Для того, чтобы ее увидеть, желательно выехать за город. И если смотреть со стороны Обсерватории, то комета будет находиться непосредственно над городом, смотря в направлении Полярной звезды.
Но сейчас, уточнила сотрудник обсерватории, нет подходящих погодных условий, чтобы было возможно ее увидеть. Над Алматы облачность. В идеале небо должно быть ясным.
Комета С/2023 Е3. Фото: Dan Bartlett/NASA
"Путь кометы с 25 по 30 января проходил через созвездия Малой Медведицы. С 1 по 4 февраля она будет двигаться по созвездию Жирафа, а с 5 февраля по 11 февраля – ближе к созвездию Тельца, затем недалеко от звезды Капеллы (созвездие Возничего, ближе к югу на ночном небе) и 10-12 февраля пролетит рядом с планетой Марс".Светлана Мошкина
Кроме того, астроном подчеркнула, что для Земли и жителей планеты комета опасности не представляет. Расстояние до кометы более чем в 100 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.
Комета С/2023 ЕЗ (ZTF) была открыта 2 марта 2022 года. Представляет собой небольшое небесное тело, состоящее из пыли и частиц льда. По мере приближения к Солнцу появляется кома – облако из газа и пыли. Когда солнечный ветер выбивает частицы газа из комы, появляется хвост.