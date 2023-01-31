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Комета летит к Земле: астрономы оценили ее видимость и опасность

к земле приближается комета C/2022 E3 (ZTF) Фото: pexels
1 февраля 2023 года к Земле максимально приблизится комета C/2022 E3 (ZTF). Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Представляет ли она собой опасность для землян, рассказали Zakon.kz казахстанские астрономы.

По словам астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, комета, точнее, окружающая ядро кометы оболочка (кома), имеет зеленое свечение из-за окутывающего ее газа. В состав входят молекулы циана или двухатомного углерода, которые и придают такой цвет.

"На данный момент комета проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. 1 февраля 2023 года пролетит мимо Земли на расстоянии 42 млн километров (0,28 а.е.)". Светлана Мошкина

Специалист отметила, что последний раз комета С/2023 ЕЗ (ZTF) приближалась к Земле более 50 тыс. лет назад и, возможно, больше не вернется в Солнечную систему, так как движется по открытой гиперболической траектории.

"Сейчас комета видна только в Северном полушарии. Алматинцы могут увидеть ее между Малой и Большой Медведицей. Максимально четко она будет видна 1-2 февраля. Жители Южного полушария увидят ее в начале февраля".Светлана Мошкина

Как пояснила эксперт, комета едва заметна для невооруженного глаза. На засвеченном городском небе найти ее непросто. Для того, чтобы ее увидеть, желательно выехать за город. И если смотреть со стороны Обсерватории, то комета будет находиться непосредственно над городом, смотря в направлении Полярной звезды.

Но сейчас, уточнила сотрудник обсерватории, нет подходящих погодных условий, чтобы было возможно ее увидеть. Над Алматы облачность. В идеале небо должно быть ясным.

комета С/2023 Е3 (ZTF)

Комета С/2023 Е3. Фото: Dan Bartlett/NASA

"Путь кометы с 25 по 30 января проходил через созвездия Малой Медведицы. С 1 по 4 февраля она будет двигаться по созвездию Жирафа, а с 5 февраля по 11 февраля – ближе к созвездию Тельца, затем недалеко от звезды Капеллы (созвездие Возничего, ближе к югу на ночном небе) и 10-12 февраля пролетит рядом с планетой Марс".Светлана Мошкина

Кроме того, астроном подчеркнула, что для Земли и жителей планеты комета опасности не представляет. Расстояние до кометы более чем в 100 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Комета С/2023 ЕЗ (ZTF) была открыта 2 марта 2022 года. Представляет собой небольшое небесное тело, состоящее из пыли и частиц льда. По мере приближения к Солнцу появляется кома – облако из газа и пыли. Когда солнечный ветер выбивает частицы газа из комы, появляется хвост.

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