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Комета, которую видели мамонты, приблизится к Земле в ближайшие выходные

Комета приблизится к Земле в ближайшие выходные, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 01:58 Фото: pixabay
В последние выходные сентября к Земле впервые за 80 тыс. лет приблизится комета C/2023 A3, которую можно будет увидеть ночью невооруженным глазом, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, комета достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября. Отмечается, что жители Северного полушария смогут увидеть комету в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за 30 минут до рассвета между пятницей, 27 сентября и средой, 2 октября. Эксперты рекомендуют наблюдать за явлением в воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября.

Как уточняется, после Tsuchinshan-ATLAS еще раз появится в ночном небе Северного полушария в субботу, 12 октября, прежде чем исчезнуть еще на 80 тыс. лет.

Согласно данным издания, ученые говорят, что лучше всего будет видно явление при использовании бинокля или телескопа. По словам астрономов, комета может достичь яркости, сравнимой с сиянием 20 самых заметных звезд на ночном небе.

Ранее сообщалось, что осенью казахстанцы смогут посмотреть на комету, которую видели мамонты.

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