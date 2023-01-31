Обещали путевки в Мекку и Медину: десятки паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников
С заявлением по факту мошенничества в Управление полиции Енбекшинского района обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что некая туристическая компания "Каусар-травел" обещала организовать выезд на священные земли в Саудовскую Аравию. Свою услугу туркомпания оценила в 1 млн тенге.
"Однако 13 января - в день вылета за границу - супруги не получили обещанных авиабилетов и визу на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение. С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставшие жертвами аферы этой туркомпании... Полиция не исключает вероятность, что количество потерпевших может возрасти".Пресс-служба ДП Шымкента
В основном, как уточнили в ведомстве, это жители Шымкента и Алматы.
"Материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге".Пресс-служба ДП Шымкента
В Управлении полиции Енбекшинского района начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Полицейские приступили к розыску директора компании, который скрылся в неизвестном направлении.
"На его поиски потребовалось пять суток. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского РУП установили, что мужчина скрывается в Алматы. Его вместе с коллегами из Медеуского РУП задержали на одной из съемных квартир".Пресс-служба ДП Шымкента
С санкции суда подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.
10 января 2023 года стало известно, что десятки астанчан заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Европу.