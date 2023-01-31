Обещали путевки в Мекку и Медину: десятки паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников

Около 50 паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников, которые обещали путевки в Мекке и Медину. Об этом корреспонденту Zakon.kz 31 января 2023 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

С заявлением по факту мошенничества в Управление полиции Енбекшинского района обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что некая туристическая компания "Каусар-травел" обещала организовать выезд на священные земли в Саудовскую Аравию. Свою услугу туркомпания оценила в 1 млн тенге.

"Однако 13 января - в день вылета за границу - супруги не получили обещанных авиабилетов и визу на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение. С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставшие жертвами аферы этой туркомпании... Полиция не исключает вероятность, что количество потерпевших может возрасти". Пресс-служба ДП Шымкента

В основном, как уточнили в ведомстве, это жители Шымкента и Алматы.

"Материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге". Пресс-служба ДП Шымкента

В Управлении полиции Енбекшинского района начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Полицейские приступили к розыску директора компании, который скрылся в неизвестном направлении.

"На его поиски потребовалось пять суток. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского РУП установили, что мужчина скрывается в Алматы. Его вместе с коллегами из Медеуского РУП задержали на одной из съемных квартир". Пресс-служба ДП Шымкента

С санкции суда подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.

10 января 2023 года стало известно, что десятки астанчан заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Европу.