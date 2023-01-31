Ставка ФРС США и курс тенге – экономисты озвучили прогнозы

1 февраля Федеральная резервная система США готовится объявить решение по процентной ставке. Корреспондент Zakon.kz узнал у экономистов, как оно может отразиться на курсе тенге.

Федеральная резервная система (далее – ФРС) – это независимое федеральное агентство, созданное для выполнения функций центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой США.

В последний раз Федрезерв повышал процентную ставку в декабре 2022 года на 0,5 процентных пункта – до 4,25-4,5%.

Что думают экономисты?

Экономист Арман Бейсембаев считает, что ФРС продолжит повышать процентную ставку. Но поскольку рост инфляции в США замедлился, финрегулятор будет снижать темпы.

"Я думаю, что следующее повышение ставки, которые мы увидим уже в начале февраля, будет в районе 0,5 или 0,25 процентных пункта. На нашу базовую ставку это не окажет влияния, но может повлиять на курс тенге через цены на нефть". Арман Бейсембаев

По его словам, растущая процентная ставка приводит к тому, что начинает расти индекс доллара по отношению к другим валютам. Это, в свою очередь, тянет вниз сырьевые рынки, то есть цены на нефть и остальное сырье начинают падать, что в последующем приводит к ослаблению национальной валюты.

"Но что мы видим сейчас: процентная ставка ФРС повышается, но доллар при этом не растет. Сейчас доллар торгуется на международном рынке на своих семимесячных минимумах. Это, в свою очередь, тянет вверх цены на нефть. Растущие цены на нефть автоматически поддерживают тенге. Сегодня на бирже доллар торгуется по 460 тенге и, если цены на нефть подрастут, то в принципе есть потенциал для укрепления курса тенге", – думает он.

Экономист отметил, что в феврале-марте у тенге есть шанс укрепиться, но ненадолго, поскольку в запланированных бюджетных параметрах курс заложен по 470 тенге за доллар.

"Текущее укрепление не нужно воспринимать как долгосрочное. Пока что курс может укрепиться, мы в моменте можем увидеть 455 тенге за доллар, может и 450. И я не исключаю маленькую вероятность того, что тенге может укрепиться сильнее. Но по итогу 2023 года я думаю, что курс будет 470 тенге за доллар", – добавил Арман Бейсембаев.

Что касается базовой ставки, то по словам экономиста, Нацбанк не будет ее повышать.

Отметим, 5 декабря 2022 года Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку до 16,75%. Тогда же глава финрегулятора Галымжан Пирматов сказал, что Нацбанк подошел к окончанию цикла повышения базовой ставки.

Мы также узнали мнение независимого финансового аналитика Андрея Чеботарева, который согласился с коллегой, что ФРС продолжит повышать свою процентную ставку.

"На нашу базовую ставку это никак не будет влиять, потому что она определяется Нацбанком. А на курс доллара может повлиять, поскольку обычно, когда растет базовая ставка США, растет индекс доллара. Скорее всего, базовую ставку повысят, но не на 0,75, а 0,5 процентных пункта. Ну а если сохранят, хотя шанс минимальный, произойдет рост фондовых рынков, чему обрадуются наши инвесторы". Андрей Чеботарев

При этом он подчеркнул, что повышение базовой ставки в США значительно не повлияет на курс тенге. По его словам, сейчас на нацвалюту практически не влияют внешние факторы.

"На тенге уже не влияет почти ничего, ни курс рубля, ни нефть. Если вспомнить, с лета цены на нефть то росли, топадали, при этом тенге оставался бюджетоверным. Это не очень плохо, потому что стабильная валюта – хорошо. Но это плохо с точки зрения рыночной предсказуемости. Курс плавающий, но абсолютно непонятно от каких факторов он зависит. Поэтому я думаю, что финрегулятор будет держать курс в бюджетной отметке в 470 тенге за доллар, чтобы он был стабильный, как это обещали президенту", – заявил независимый финансовый аналитик.

Мы также спросили у Андрея Чеботарева, стоит ли казахстанцам на фоне предстоящих новостей инвестировать в фондовые рынки.