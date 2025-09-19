Как снижение ставки ФРС США может отразиться на курсе тенге

18 сентября 2025 года Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов – до 4-4,25% годовых, сообщает Zakon.kz.

Это стало первым послаблением ставки с декабря 2024 года. В теории такое решение должно ослабить американский доллар и укрепить валюты развивающихся стран, включая казахстанский тенге. Но так ли прямолинейны процессы в глобальной финансовой системе?

От рисков к решениям

По заявлению Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), последние показатели свидетельствуют о замедлении экономической активности в первой половине года. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция, как отмечается, выросла и остается несколько повышенной.

"В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых". Заявление FOMC

Новые прогнозы ФРС отражают эти изменения и дают понять, что регулятор настроен на более мягкую монетарную политику:

Рост ВВП: улучшен с 1,4% до 1,6% на 2025 год, с 1,6% до 1,8% на 2026 год и с 1,8% до 1,9% на 2027 год.

Инфляция: ожидается на уровне 3% к концу 2025 года, 2,6% (против 2,4% ранее) в 2026 году и 2,1% в 2027 году.

Прогнозная ставка: понижена с 3,9% до 3,6% на конец 2025 года, с 3,6% до 3,4% на 2026 год и с 3,4% до 3,1% на 2027 год.

Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, ссылаясь на главного макроэкономиста по США в Goldman Sachs Дэвида Мерикела, итоги заседания FOMC указывают на "очень вероятное новое снижение в октябре". Мерикел подчеркивает, что данное решение было принято с минимальным перевесом 10-9.

"Это решение было названо "снижением ради управления рисками". Подобные "страховые" шаги в прошлом обычно принимались сериями, чтобы быстро устранить потенциальные проблемы. Подтверждением этого является и тот факт, что большинство чиновников – 9 из 19 – высказались за снижение ставки до 3,5-3,75% к концу 2025 года". Эльдар Шамсутдинов

Реакция рынка и сдержанность тенге

Реакция валютного рынка оказалась предсказуемо сдержанной. Индекс доллара США (USDX) – показатель, измеряющий силу американской валюты по отношению к корзине из шести других основных валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) – ненадолго упал примерно на 0,4%, но затем компенсировал потери. На текущий момент индекс доллара составляет 96,980 (падение за месяц – 1,16, за год – 3,32).

Как поясняет финансист Арсен Темирбаев, тенге пока не реагирует на снижение американской ставки. Хотя низкие ставки в США традиционно делают доллар менее привлекательным для инвесторов, этот эффект ограничен. Основные сдерживающие факторы – это фундаментальные показатели казахстанской экономики: цена на нефть, курс российского рубля, инфляция и платежный баланс страны. Кроме того, ожидания по снижению ставки ФРС уже были заложены в курс тенге.

"Снижение ставки ФРС обычно ведет к ослаблению доллара США по отношению к другим валютам, в том числе к тенге, но не сразу. Низкие ставки в США толкают инвесторов к активам развивающихся рынков, укрепляя таким образом тенге". Арсен Темирбаев

Тем не менее в долгосрочной перспективе снижение ставки ФРС окажет косвенное позитивное влияние на экономику Казахстана. Это может способствовать росту цен на сырье, что в свою очередь улучшит платежный баланс. Если это произойдет, у Нацбанка РК появится больше возможностей для снижения собственной базовой ставки.

