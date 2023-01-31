Врач рассказал, есть ли взаимосвязь между стрессом и онкологией

Врач Павел Копосов рассказал, может ли стресс привести к развитию онкологии. Эксперт отметил, что согласно результатам разных исследований, роль стрессовых факторов в образовании злокачественных опухолей не доказана, сообщает Zakon.kz.

Наука пока не выявила прямых факторов, которые бы говорили, что именно является причиной образования раковой опухоли в том или ином случае.



Павел Копосов отметил, что стресс всегда оказывает на человека негативное влияние. У многих снижается иммунитет, нарушается обмен веществ в организме. Сам по себе стресс может приводить к развитию психосоматических заболеваний.

У медицинского сообщества действительно нет единого мнения, вызывает ли стресс онкологию. Однако психологи и онкопсихологи, которые глубоко изучают психосоматику, едины во мнении – связь между сильным и длительным стрессом и онкологией прямая, пишет "МИР 24".

30 января онколог Мария Гринберг рассказала, опасны ли лампы для сушки ногтей и может ли такая "безобидная процедура" привести к развитию рака.

