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Рамос может воссоединиться с бывшим одноклубником Криштиану Роналду

Футбол Переход АльНаср Фото: Instagram/sergioramos
Испанский защитник французского "ПСЖ" Серхио Рамос скоро может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, а именно в клуб бывшего своего напарника по "Реалу" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания Mundo Deportivo, Серхио Рамос уже месяц находится в статусе свободного агента, и парижане не спешат заключать с ним новый контракт. Его соглашение с "ПСЖ" завершится летом 2023 года. Скорее всего, дальнейшая карьера испанца будет решена после игр 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов с "Баварией" из Мюнхена. 

В случае своего ухода испанский защитник может перейти в саудовский "Аль-Наср", где выступает его экс-одноклубник по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду. Другим вариантом считают MLS (Футбольная лига США). 


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