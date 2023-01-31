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Курс доллара вырос на торгах 31 января

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,51 тенге, поднявшись на 0,64 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,15 тенге (-0,05).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 501,31 тенге, рубля – 6,62 тенге. 

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-463 тенге, евро – по 496-502 тенге, российские рубли – по 6,2-6,42 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,76%, до 83,86 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,85%, до 77,24 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE Казахстан
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