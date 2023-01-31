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Совещание по вопросам развития Астаны состоится под председательством Токаева

Токаев Фото: Zakon.kz
31 января под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам развития столицы, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии примут участие руководство Администрации Президента, члены правительства и руководители центральных государственных органов.

"Основными докладчиками выступят аким города Астаны Женис Касымбек, заместители премьер-министра Роман Скляр и Алтай Кульгинов", - говорится в сообщении Акорды.

Границы района "Нура" определили в акимате Астаны. Общая площадь района — 19 336 га. Название рассмотрено и поддержано на заседании ономастической комиссии.

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