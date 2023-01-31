Стали известны границы столичного района "Нура"

Границы района "Нура" определили в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.

Новый район будет расположен по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Қабанбай батыра, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Қабанбай батыра и западной стороне шоссе Қарқаралы до южных границ города, сообщает акимат столицы.

Общая площадь района — 19 336 га. Название рассмотрено и поддержано на заседании ономастической комиссии.

"Аким района, штатная численность сотрудников районного акимата, территориальные подразделения ЦГО и другие оргмоменты будут определены после формирования нового состава маслихата города. То есть на данный момент в городе четыре района, пятый – на стадии формирования". Пресс-служба акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о 30 инвестиционных проектах на 118 млрд тенге, которые планируют запустить в столице.

