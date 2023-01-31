Токаев провел совещание по развитию Астаны

В Астане состоялось совещание по вопросам развития Астаны, сообщает Zakon.kz.

Совещание по вопросам развития столицы проходило под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент:

"Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.

Однако в данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%.

В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3".

Президент:

"Еще одна крайне важная задача – обеспечение стабильного электроснабжения.

Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства.

В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата – довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог.

Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять. Правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки. При этом Правительству совместно с Фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа.

Вместе с тем само подключение газа для наших граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения".

Глава государства:

"Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения".

Президент:

"Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы.

Столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты.

Сейчас в Астане без разрешительных документов возводится более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу".

Касым-Жомарт Токаев:

"В уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний.

Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом".

Касым-Жомарт Токаев:

"Качество дорог также вызывает много вопросов. Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.

Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков".

Глава государства:

"Следующий важный вопрос – это развитие общественного транспорта. Я поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность.

Однако люди так и продолжают ждать втобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в два раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период.

Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом, акимату совместно с Правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны".

Президент:

"Астана должна стать комфортным городом для проживания. Прежде всего нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей.

К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать.

Сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе можно изучить опыт Казани. Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны".

Касым-Жомарт Токаев:

"Через реку нужно строить пешеходные мосты. Особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится. Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы.

За рубежом они являются "точками притяжения" людей. Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная.

При правильном подходе ее можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. В целом, необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств".

Глава государства:

"Нам нужно сохранить эстетический облик столицы. В столице должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения. Разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ.

Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики.

Отдельного внимания требует район торговых домов "Артем" и "Тулпар". Акимату необходимо принять конкретные меры".

Президент:

"Другой немаловажный вопрос – строительство домов без паркингов. Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу – дворы заставлены машинами.

Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю Правительству принять конкретные меры. Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов.

При этом между Генеральной прокуратурой и зданием "Жусан банка" имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда. Поручаю Правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков".

Глава государства:

"Следующий вопрос касается благоустройства города. Здесь не должно быть мелочей. Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой "столичный лоск". Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения, – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, а малейший снегопад буквально парализует город.

В этом месяце город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток. При этом на благоустройство было выделено 45 млрд тенге за последние три года. Что касается дворов: они у нас одинаковые, как под копирку. К каждому двору нужен индивидуальный подход.

Совместно с экспертами по урбанистике, архитекторами, жителями надо создавать лучшие решения. К примеру, можно проводить открытые конкурсы на лучшую разработку эскизов дворов и общественных пространств. И эта работа должна быть планомерной, а не как сегодня – акимы районов благоустраивают их по своему усмотрению".





Касым-Жомарт Токаев:

"Следующий вопрос – озеленение города. К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану "зеленым" городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений?

Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10% многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь.

Поручаю акимату в течение трех лет довести посадку многолетних растений до 50%. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом. Кроме того, никак не решается вопрос ликвидации стихийных свалок, их насчитывается 50. Акиматам города Астаны и Акмолинской области совместно с Министерством экологии надо как можно скорее решить эту проблему".

Президент:

"В приоритете – работа по повышению социального благополучия горожан. В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения. Средняя зарплата работников, охваченных мерами занятости, составляет свыше 100 тысяч тенге. Имеются рабочие места.

Несмотря на наличие работы, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. Поддержка молодежи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике.

С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Поручаю Правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении".

Глава государства:

"Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.

Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо.

Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы. Вместе с тем некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления".

Касым-Жомарт Токаев:

"Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Алихан Асханович, пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций.

Помимо этого, в столице остается острой проблема дефицита медиков, на сегодня не хватает более 600 различных специалистов. Министерству здравоохранения необходимо решить все эти накопившиеся вопросы. Женис Махмудович, возьмите вопрос привлечения медиков на личный контроль и рассмотрите возможность включения в программу "Елорда жастары" категорию медицинских работников".

Президент:

"Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны. Однако сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях. Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок. Кроме того, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.

В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего три новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ.

В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. Акимат совместно с Министерством просвещения должны более активно работать в данном направлении. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала".

Президент:

"Следует системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации. Для обеспечения поступательного экономического роста столицы прежде всего необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон. Астана является единственным городом в стране, где функционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности.

Как вы знаете, в рамках режима СЭЗ в левобережной части города построено более 400 жилых домов и офисов, сейчас возводится еще 200 объектов. В этих целях строительным компаниям были предоставлены значительные льготы на общую сумму 1,5 триллиона тенге.

Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего".

Глава государства:

"Акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95%. Этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет. Например, завод по производству сухих строительных смесей ТОО "Selena Insulations" на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям.

Более того, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Еще даже нет проектно-сметной документации. По сути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну.

Столица должна реализовать свой потенциал как центр притяжения инвестиций. Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются".

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев:



"Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы".

Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена.

Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в два раза меньше, чем Шымкент. В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в три раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину.

Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы".

Президент:

"Стратегически важным направлением является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.

Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)".

Касым-Жомарт Токаев:

"Столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего. В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.

Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город".

Поручаю акимату совместно с Министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона".

Президент:

"Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов.

Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый Генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов".