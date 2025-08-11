Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды от 11 августа 2025 года, в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, члены правительства, руководители центральных государственных органов.

В своем выступлении президент отметил, что сейчас в мире происходят значительные технологические изменения, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).

"Эта технология напрямую влияет на развитие всех стран мира, без нее сейчас невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Одним словом, передовые технологии стали залогом национальной независимости, движущей силой экономического роста. Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов. По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь 4,8 трлн долларов. А его доля в мировой технологической индустрии увеличится от 7 до 29 процентов. Это беспрецедентный рост. Искусственный интеллект открывает широкие возможности для развития", – заявил глава государства.

По его словам, в этой сфере обостряется глобальная конкуренция.

"В июле 2025 года Администрацией президента Дональда Трампа представлена стратегия America’s AI Action Plan, в которой ИИ признан важнейшим инструментом технологического, экономического и оборонного лидерства США. Нашим специалистам следует внимательно изучить этот и другие аналогичные документы, сделать практические выводы. В свою очередь Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Цель – продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны. Основная цель Казахстана – стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям. Важно системно подходить к каждому вопросу, принимать взвешенные решения и строго контролировать их реализацию. Ранее я уже говорил об ускорении создания единой национальной цифровой экосистемы. Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, ИИ – основа инновационного развития и цифровой независимости нашей страны.

"В ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. Это ясная и неизменная цель. Нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта. Для достижения этой высокой цели необходимо четко определить стратегический курс. Нужна комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность наших усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. К этой работе надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов. Документ должен быть абсолютно прагматичным, ясным и служить путеводителем нашей дальнейшей работы", – подчеркнул президент.

По его словам, документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта. Он должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения данной технологии в экономику и государственный сектор. Его задача – содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий. Важно также сосредоточить внимание на управлении трансформацией рынка труда – через масштабные программы обучения и прогнозирование потребностей в кадрах.