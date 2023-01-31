Касым-Жомарт Токаев высказался об "особых" условиях для известных стройкомпаний

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Речь, по словам главы государства, идет об "особых" условиях для известных строительных компаний.

"Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства.

"Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой.

"Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты". Касым-Жомарт Токаев

По его данным, сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов.



