События

О самой крупной утечке данных казахстанцев высказался Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта затронул вопросы повышения эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента.

"Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства остановился на проблеме уязвимости информационных систем.

"Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой – проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении Государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить", – потребовал Касым-Жомарт Токаев.

В совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, члены правительства, руководители центральных государственных органов.

16 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекли 16,3 млн записей с персональными данными жителей Казахстана. В ЦАРКА предположили, что "опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки". А в Минюсте заявили, что перевыпускать ИИН и удостоверения личности граждан из-за утечки данных "смысла нет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 14:47
Как проверить утечку персональных данных через специальный сервис

19 июня в Генпрокуратуре сообщили, что по факту утечки персональных данных граждан возбуждено уголовное дело. А 15 июля премьер-министр Олжас Бектенов озвучил новые данные по утечке информации о 16 млн казахстанцев.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
