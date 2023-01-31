Токаев высказался о дефиците мест в детсадах и нехватке школ
Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы подчеркнул, что Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны, сообщает Zakon.kz.
Однако, по словам президента, сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях.
"Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тыс. детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, как отметил глава государства, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.
"В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, президент подчеркнул, что ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями.
"Акимат совместно с министерством просвещения должны более активно работать в данном направлении. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала".Касым-Жомарт Токаев
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