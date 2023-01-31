Токаев высказался о дефиците мест в детсадах и нехватке школ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы подчеркнул, что Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны, сообщает Zakon.kz.

Однако, по словам президента, сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях.

"Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тыс. детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.



"В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент подчеркнул, что ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями.