Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев высказался о дефиците мест в детсадах и нехватке школ

Токаев высказался о дефиците мест в детсадах и нехватке школ Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы подчеркнул, что Астана должна притягивать к себе таланты, быть образовательным и интеллектуальным центром страны, сообщает Zakon.kz.

Однако, по словам президента, сохраняется проблема дефицита мест в детских садах и школьных учреждениях.

"Сегодня в очереди в столичные детсады стоят 45 тыс. детей. В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, некоторые столичные школы все еще продолжают работать в трехсменном режиме.

"В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего 3 новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент подчеркнул, что ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями.

"Акимат совместно с министерством просвещения должны более активно работать в данном направлении. Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала".Касым-Жомарт Токаев

Читайте также

Токаеву жалуются на низкое качество медуслуг в Астане

Президент дал 5 лет, чтобы сделать Астану городом-садом

Токаев: Потенциальные инвесторы в Астане выступают в роли просителей

Динара Халдарова
Астана Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления