Цены на медь растут на фоне стабилизации экономики Китая

Улучшение экономической ситуации в Китае позитивно повлияло на рост стоимости меди на мировом рынке. При этом по запасам меди Казахстан входит в первую четверку, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году цены на медь не отличались стабильностью. В начале 2022 года металл торговался по 10 000 долларов за тонну, но потом из-за строгих антиковидных ограничений в Китае, замедливших темпы экономического роста и использование меди в промышленности, к концу года стоимость меди просела до 8500 долларов за тонну.



В начале 2023 года тонна меди стоила 8450 долларов или 3,84 доллара за фунт. А уже к концу января цена выросла до 9091,9 долларов за тонну или 4,1327 долларов за фунт.





Фото: график





Аналитики называют несколько причин повышения котировок меди. Решающим фактором послужила стабилизация экономических показателей КНР.

"Инвесторы стали оптимистами и поверили в светлое будущее мировой экономики, отказавшись от опасений по поводу возможной глобальной рецессии. Плюс ко всему, многие потребители меди, видя нынешний рост цен на нее, пытаются обезопасить себя и покупают фьючерсы, то есть контракты на поставку металла через несколько месяцев. Тем самым они стабилизируют цены на свою продукцию. Ведь, если вы, скажем, производите медный кабель, то приобретя фьючерсы, будете знать его себестоимость через несколько месяцев и сможете заранее подписать контракт на поставку своей продукции, не попав в ценовые ножницы", – считает казахстанский экономист Алмас Чукин.

Влияние на цены оказал и растущий дефицит металла в мире. Причина в сокращении объемов добычи нескольких крупных компаний. Так, по разным причинам уменьшили свою добычу меди такие мировые гиганты, как чилийская "Anto", бразильская "Vale", австралийская "Bnp". Между тем, эксперты считают, что к началу следующего десятилетия спрос на медь увеличится на 16%.

Определенную роль в повышении спроса на медь также сыграла продолжающаяся декарбонизация мировой экономики. К примеру, вышедший в прошлом году в США закон о снижении инфляции вводит налоговые льготы до 7500 долларов, стимулирующие потребителей приобретать электромобили.

"Медь является главным электротехническим металлом. Ее потребление в мире продолжит расти большими темпами. Электроника, приборостроение, машиностроение, строительство увеличивают спрос. Декарбонизация и энергопереход создают дополнительный большой спрос на медь, так как много меди используется в электродвигателях", – рассказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Что касается Казахстана, то, по мнению экспертов, рост стоимости меди позитивно скажется на экономике, учитывая, что по запасам этого металла наша страна входит в мировую четверку.

"Казахстан стал довольно крупным экспортером меди. В частности, "KAZ Minerals" входит в список известных мировых медных компаний", – отметил Алексей Калачев.

При этом более 99% продукции, полученной после переработки казахстанской медной руды, идет на экспорт. Ведя речь о специфике медной промышленности страны, эксперты отмечают ее сырьевую направленность, в то время как в развитых странах она направлена на производство высокомаржинальных конечных продуктов.





Фото: график





Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы в Поднебесной вырастет спрос на казахстанскую медь. Все дело в том, что Китай делает ставку на развитие "зеленых технологий", строительство металлоемких возобновляемых источников энергии и внедрение инфраструктуры электромобилей.

Говоря о будущем медной промышленности республики, эксперты пророчат ей хорошие перспективы будущее.

"В следующие годы будет наблюдаться позитивная динамика развития отрасли. По итогам 2025 года объем выпуска казахстанских медной руды и концентратов достигнет 150 млн тонн", – говорится в информации "Смарт Консалт".

В то же время, некоторые аналитики выражают определенные опасения по поводу темпов дальнейшего развития медной промышленности страны.

"Есть опасения, что предложение меди на рынке может отставать от потребности в ней. Разведка и освоение новых ресурсов требуют много времени и инвестиций. Кроме того, отмечается дефицит плавильных мощностей, что также способствует росту цен на медь в долгосрочном периоде", – сказал Алексей Калачев.

Говоря о стоимости металла, эксперт отметил, что в 2023 году можно ожидать цены в диапазоне 8000-10000 долларов за тонну. Если же послековидное восстановление производственной активности в Китае совпадет с перебоями поставок из нестабильных регионов добычи, вероятен взлет до 12000 долларов за тонну, но с последующим возвратом на отметку в 10000 долларов.