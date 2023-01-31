Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Лавров заявил, что получил послание по Украине от США через главу МИД Египта

Получил послание по Украине от США через главу МИД Египта Фото: mid.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через МИД Египта, передает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

"Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — сообщил Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Египта Самеха Шукри.

По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал. Однако, по мнению Лаврова, ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда находился в Республике Корея.


"Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир". Глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что Столтенберг таким образом высказался от лица всех стран мира, а не только от государств — членов НАТО.

При этом министр подчеркнул, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта "в его всеобъемлющем контексте".

Читайте также

Лукашенко подарили чучело льва в обмен на трактор

Эрдоган предупредил Швецию, что примет шокирующее решение по членству Финляндии в НАТО

Власти Франции повысят пенсионный возраст, несмотря на протесты

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Энтони Блинкен Лавров Сергей Столтенберг Йенс
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления