Лавров заявил, что получил послание по Украине от США через главу МИД Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через МИД Египта, передает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

"Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — сообщил Лавров по итогам переговоров с главой МИДа Египта Самеха Шукри.

По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал. Однако, по мнению Лаврова, ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда находился в Республике Корея.







"Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир". Глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что Столтенберг таким образом высказался от лица всех стран мира, а не только от государств — членов НАТО.



При этом министр подчеркнул, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта "в его всеобъемлющем контексте".