Лавров анонсировал новый раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", министр отметил, что на встрече российская делегация представит разработанный меморандум, где будет изложена позиция страны по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.

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16 мая состоялся первый этап переговоров. Его итогом стали договоренности о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Сделка прошла в три этапа и завершилась 25 мая.

Ранее стало известно, что Зеленский получил от Германии новый пакет оружия.