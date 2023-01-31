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Требовал 15 млн тенге и угрожал расправой - в Актобе задержали вымогателя

Требовал 15 млн тенге и угрожал расправой Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области задержали вымогателя, сообщает Zakon.kz.

28-летний житель Актобе обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Неизвестный, угрожая физической расправой, требовал с него 15 млн тенге.

"Сотрудниками УБОП с привлечением бойцов спецподразделения в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 34-летнего мужчину при получении части денежных средств. Установлено, что подозреваемый в конце 2022 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление". Пресс-служба ДП Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.3 УК РК "Вымогательство в крупном размере". Подозреваемый водворен в следственный изолятор.


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Константин Вноровский
Актобе
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