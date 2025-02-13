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Общество

Заманивали девушкой и грабили: банду вымогателей задержали в Талгарском районе

Талгар, вымогатели, девушка, группировка, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:50 Фото: ДП Алматинской области
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области задержали группу вымогателей, сообщает Zakon.kz.

По информации региональной полиции, задержанные занимались вымогательством и грабежами на территории Талгарского района.

"Организатором преступной схемы является 19-летний житель поселка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети. Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринужденно, создавая иллюзию заинтересованности. Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся ее старшими братьями. Они под ложным предлогом полового контакта вымогали у жертв денежные средства. Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы", – рассказали в полиции.

6 февраля жертвой банды стал 24-летний житель Алматы. У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тыс. тенге.

"Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства", – продолжили в ДП.

В полицию доставили семь человек, четверо из которых, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств преступлений и возможных других пострадавших.

Похожая схема была раскрыта в Актобе. Там трое подозреваемых вымогали 2 млн тенге у 25-летнего местного жителя за секс с якобы несовершеннолетней.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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