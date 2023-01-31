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В МИД России ответили на вопрос о создании "второй Украины" в Казахстане

В МИД России ответили на вопрос о создании "второй Украины" в Казахстане Фото: gov.kz
Россия и Казахстан — близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия. Так в МИД РФ ответили на вопрос, о создании "второй Украины" в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в опубликованных в понедельник ответах Министерства иностранных дел России на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все козни противников дальнейшего развития российско-казахстанского союзничества, продолжаем с партнерами работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, чему способствует и то, что в отношениях с дружественным Казахстаном, в отличие от, как они себя гордо самоименуют, "цивилизованного западного мира", мы не вмешиваемся во внутренние дела республики, действуя в соответствии с Уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права", - отметили в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что Москва "отчетливо видит понимание казахстанских властей на разных уровнях, что использование "национальной карты" во внутренней политике опасно тем, что ситуация может легко выйти из-под контроля".

В МИД также отметили, что Россия и Казахстан - близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия.

"Неслучайно, сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. Поэтому вполне естественно, что российские и казахстанские власти тесно взаимодействуют для решения общих насущных проблем", - добавили в дипведомстве.

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