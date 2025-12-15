США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
Как передает Газета.Ru, в Белом доме оценили встречи представителей США и Украины в Берлине 14-15 декабря. Их сочли "действительно позитивными", а президент США Дональд Трамп остался доволен положением дел.
При этом в Вашингтоне считают, что окончательное решение по территориальным вопросам должен принимать Киев.
14 декабря член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира в Украине будет известен до Рождества.
По его словам, США и Европа понимают, что необходимо "какой-то формат мирного будущего соглашения" готовить сейчас и согласовывать его с Россией.
Ранее Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня.