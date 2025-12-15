США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

Власти США полагают, что между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.Ru, в Белом доме оценили встречи представителей США и Украины в Берлине 14-15 декабря. Их сочли "действительно позитивными", а президент США Дональд Трамп остался доволен положением дел.

При этом в Вашингтоне считают, что окончательное решение по территориальным вопросам должен принимать Киев.

14 декабря член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира в Украине будет известен до Рождества.

По его словам, США и Европа понимают, что необходимо "какой-то формат мирного будущего соглашения" готовить сейчас и согласовывать его с Россией.

Ранее Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня.