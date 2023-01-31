Вертолет задействовали для выявления очагов пожара на побережье Каспийского моря
Фото: МЧС РК
В Атырауской области 31 января обнаружены очаги горения на побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, связи с наблюдением запаха гари на территории Атырау, в целях выявления очагов пожара для проведения воздушной разведки была задействована авиация МЧС – вертолет МИ-874.
Как отметили в ведомстве, по результатам аэро-визуального обследования на побережье Каспийского моря выявлено 4 очага.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
В начале января экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.
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