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Вертолет задействовали для выявления очагов пожара на побережье Каспийского моря

Вертолет задействовали для выявления очагов пожара на побережье Каспийского моря Фото: МЧС РК
В Атырауской области 31 января обнаружены очаги горения на побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, связи с наблюдением запаха гари на территории Атырау, в целях выявления очагов пожара для проведения воздушной разведки была задействована авиация МЧС – вертолет МИ-874.

Как отметили в ведомстве, по результатам аэро-визуального обследования на побережье Каспийского моря выявлено 4 очага.

очаги горения на побережье Каспийского моря

Фото: МЧС РК

пожар на побережье Каспийского моря

Фото: МЧС РК

В начале января экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.

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Анастасия Стативкина
МЧС РК Атырауская область Каспий
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