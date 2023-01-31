Вертолет задействовали для выявления очагов пожара на побережье Каспийского моря

В Атырауской области 31 января обнаружены очаги горения на побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, связи с наблюдением запаха гари на территории Атырау, в целях выявления очагов пожара для проведения воздушной разведки была задействована авиация МЧС – вертолет МИ-874.



Как отметили в ведомстве, по результатам аэро-визуального обследования на побережье Каспийского моря выявлено 4 очага.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

В начале января экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.