Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря

Экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря Фото: скриншот видео
Активист Азамат Сарсенбаев 9 января в своем Telegram-канале опубликовал видео "исчезающего" Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По словам Азамата Сарсенбаева, в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря – 29,35 (предыдущий рекорд был 29,1 в 1977 году).

В 1979 году началось строительство 33-километровой защитной дамбы в районе месторождения Каламкас. В период ее строительства морские воды дважды обрушивались на незавершенную дамбу, размывая ее и затапливая весь нефтепромысел.

"Иронично, но в настоящий момент 33-километровая водозащитная дамба осталась как напоминание о том, что здесь когда-то была вода (вода ушла отсюда минимум на 4 километра), где обитали рыбы и тюлени". Азамат Сарсенбаев

По его словам, сейчас многие российские эксперты и экологи в один голос утверждают, что ничего страшного в обмелении моря нет. Он отметил, что более 90% воды Каспийское море впадает с территории России. Эти эксперты пытаются успокоить общественность, а вот мировое сообщество бьет тревогу и предрекает катастрофические последствия для Каспийского моря.

Северная часть берега Каспийского моря на полуострове Мангышлак, январь 2023 год.


Азамат Сарсенбаев часто поднимает экологические проблемы в Казахстане. 29 декабря он опубликовал видео мелеющего Каспийского моря на странице в Instagram. Блогер отметил, что "это страшно".

Читайте также

Бесконтрольная охота на волков привела к снижению их числа в Казахстане

В Казахстане количество контактных зоопарков сокращается

В Талдыкоргане в дорожных сумках пытались продать более 200 сайгачьих рогов

Анастасия Стативкина
Актау Каспий Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
До 43 градуса мороза ожидается в Казахстане
Морозы до - 43 градусов ожидаются в Казахстане
Макдональдс в Казахстане
Гендиректор Мясного союза Казахстана рассказал, почему наше мясо не подходит McDonalds
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления