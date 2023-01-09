Экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря

Активист Азамат Сарсенбаев 9 января в своем Telegram-канале опубликовал видео "исчезающего" Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По словам Азамата Сарсенбаева, в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря – 29,35 (предыдущий рекорд был 29,1 в 1977 году).

В 1979 году началось строительство 33-километровой защитной дамбы в районе месторождения Каламкас. В период ее строительства морские воды дважды обрушивались на незавершенную дамбу, размывая ее и затапливая весь нефтепромысел.

"Иронично, но в настоящий момент 33-километровая водозащитная дамба осталась как напоминание о том, что здесь когда-то была вода (вода ушла отсюда минимум на 4 километра), где обитали рыбы и тюлени". Азамат Сарсенбаев

По его словам, сейчас многие российские эксперты и экологи в один голос утверждают, что ничего страшного в обмелении моря нет. Он отметил, что более 90% воды Каспийское море впадает с территории России. Эти эксперты пытаются успокоить общественность, а вот мировое сообщество бьет тревогу и предрекает катастрофические последствия для Каспийского моря.

Северная часть берега Каспийского моря на полуострове Мангышлак, январь 2023 год.





Азамат Сарсенбаев часто поднимает экологические проблемы в Казахстане. 29 декабря он опубликовал видео мелеющего Каспийского моря на странице в Instagram. Блогер отметил, что "это страшно".

