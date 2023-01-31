В Алматы заработал "Сергек – Патруль"

В Алматы презентован новый комплекс "Сергек – Патруль". Проект в настоящее время реализуется в пилотном варианте, сообщает Zakon.kz.

Экипажи патрульной полиции оснащены автоматизированными комплексами "Сергек – Патруль". С помощью камер и высокого интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер.

При этом, государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет "подложки", отсутствие технического осмотра и страхового полиса, наличие неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо преступлениям.

Кроме того, программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД,

Как рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек, оборудование качественно работает и в темное время суток, и в ненастную погоду, и в мороз.

Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением "Корғау".

"После обнаружения транспорта правонарушителя, фиксации его госномера, осуществляется сверка по целевым базам в реальном времени. Тут же на служебный планшет сотрудника полиции приходит уведомление о нарушении или ограничении. Далее инспектор принимает меры, в соответствии с законодательством". Нурлан Аманбек

Как отметил спикер, во избежание коррупционных рисков действия сотрудника во время работы в программе фиксируются.

Камеры "Сергек" работают в Алматы с апреля 2019 года. В городе установлены и работают 766 камер "Сергек", а также функционируют 5034 камеры фото-видеонаблюдения.