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В Павлодаре экскаваторщик снегом потушил горящий автомобиль

авто Фото: скриншот видео
В Павлодаре экскаваторщик потушил горящий автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал замначальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Тлекжан Галямов, около 11:33 по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль. В это время рядом работал экскаваторщик ТОО "Горкомхоз". Мужчина не растерялся, набрал в ковш снег и потушил машину до приезда спасателей.

Видео инцидента распространилось в соцсети.


Поступок очевидца помог предотвратить распространение огня в салон автомобиля.



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Елена Беляева
Павлодар
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