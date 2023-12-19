Казахстанские дипломаты потушили горящий автомобиль в Сеуле

Два дипломата посольства Казахстана в Сеуле потушили горящий автомобиль в Ханнам-донге 18 декабря около 13:20 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, автомобиль выехал из подземной парковки здания напротив казахстанского посольства, расположенного по адресу Янмун-ро, Ёнсан-гу. Внезапно машина вспыхнула.

Как пишет издание The Korea Herald, сотрудники посольства, дежурный комендант ПРК Руслан Кайрамбаев и первый секретарь Бауыржан Байтлеуов, оказались рядом с ЧП и быстро среагировали на ситуацию.



"Оба дипломата заметили горящую машину перед посольством и инстинктивно решили вмешаться. Действуя быстро, они мчались к автомобилю, чтобы потушить пламя и предотвратить обострение ситуации", – рассказал изданию казахстанский дипломат Даулет Ибраев.





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