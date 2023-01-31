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В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства

полиция Фото: Zakon.kz
В Алматы оцепили территорию частного дома, где предположительно произошли убийство и самоубийство, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в мкр. Курамыс. Как рассказали соседи, в доме живет семья из четырех человек – мать, отец, сын и невестка.

полиция

Фото: Zakon.kz

По их словам, один из мужчин убил жену и потом покончил с собой.  

полиция

Фото: Zakon.kz

О причинах не сообщается. Соседи недоумевают, так как семья, с их слов, жила благополучно.

полиция

Фото: Zakon.kz

За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу Департамента полиции города. Детали происшествия пока неизвестны.

19 января 2023 года в районе одного из торгово-развлекательных центров Алматы произошло убийство и самоубийство. Согласно информации, размещенной в одном из Telegram-каналов, "парень зашел в салон, убил свою девушку, а потом покончил с собой".

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