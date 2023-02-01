Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Синоптики сообщили, что 1 февраля в 11 городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет" такие условия будут в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в среду в Казахстане ожидаются снег и туман.