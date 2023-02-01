В Казахстане 69 человек заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 69 случаев заражения Covid-19. Днем ранее выявили 46 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1551 человек (–1 404+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1430.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – шесть пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 останется с человечеством навсегда.