В полиции рассказали подробности убийства и самоубийства в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 31 января в ходе семейной ссоры мужчина застрелил свою супругу и покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП города, данное происшествие произошло в Наурызбайском районе.
По предварительной версии, в ходе семейной ссоры 48-летний мужчина из ружья убил свою супругу и покончил жизнь самоубийством.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК.
Назначены экспертизы.
31 января поздно вечером была оцеплена территория частного дома, где произошли убийство и самоубийство. Как рассказали соседи, в доме живет семья из четырех человек – мать, отец, сын и невестка.
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