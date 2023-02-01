Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В полиции рассказали подробности убийства и самоубийства в Алматы

В полиции рассказали подробности убийства и самоубийства Фото: Zakon.kz
В Алматы 31 января в ходе семейной ссоры мужчина застрелил свою супругу и покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, данное происшествие произошло в Наурызбайском районе. 

По предварительной версии, в ходе семейной ссоры 48-летний мужчина из ружья убил свою супругу и покончил жизнь самоубийством.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК.

Назначены экспертизы.

31 января поздно вечером была оцеплена территория частного дома, где произошли убийство и самоубийство. Как рассказали соседи, в доме живет семья из четырех человек – мать, отец, сын и невестка.

Читайте также

В Шымкенте в жилом доме упал балкон

В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства

В Павлодаре экскаваторщик снегом потушил горящий автомобиль

Анастасия Стативкина
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
утверждены максимальные ставки по депозитам на март 2023 года
В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления