В полиции рассказали подробности убийства и самоубийства в Алматы

В Алматы 31 января в ходе семейной ссоры мужчина застрелил свою супругу и покончил жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, данное происшествие произошло в Наурызбайском районе.

По предварительной версии, в ходе семейной ссоры 48-летний мужчина из ружья убил свою супругу и покончил жизнь самоубийством.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК.

Назначены экспертизы.

31 января поздно вечером была оцеплена территория частного дома, где произошли убийство и самоубийство. Как рассказали соседи, в доме живет семья из четырех человек – мать, отец, сын и невестка.