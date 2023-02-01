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Нацбанк в январе купил 120 млн долларов для ЕНПФ

Нацбанк в январе купил 120 млн долларов для ЕНПФ Фото: Zakon.kz
1 февраля 2023 года Национальный банк Казахстана распространил информационное сообщение по валютному рынку. В нем говорится, что в январе НБК купил 120 млн долларов для Единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz.

Из информации следует, что покупки иностранной валюты на биржевых торгах в январе Нацбанк осуществлял "в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%".

"Общая сумма... составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка".Пресс-служба Нацбанка РК

При этом в НБК заверили, что валютные интервенции в январе не проводились.

"По итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долл. США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долл. США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий".Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Также в НБК сообщили, что продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов.

"Доля продаж из Национального фонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок".Пресс-служба Нацбанка РК

В краткосрочной перспективе динамика тенге, как считают в НБК, "будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках".

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба Нацбанка РК

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