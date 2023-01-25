В Нацбанке рассказали, почему хотят вложить пенсионные деньги в облигации холдинга "Байтерек"

Директор Департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов прокомментировал инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях.

При этом отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства республики.

"С точки зрения кредитных рисков инвестиции в АО "НУХ "Байтерек" являются безопасными и рассматриваются нами практически на уровне правительства Республики Казахстан. Кредитный рейтинг холдинга находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и по международной шкале агентства Fitch Ratings составляет "ВВВ" со стабильным прогнозом", – сказал Нуржан Турсунханов.

Он отметил, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на рыночных условиях с учетом долгосрочного инвестиционного горизонта. Таким образом, вышеуказанные инвестиции являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ.

Глава департамента также рассказал о мерах по поддержке валютной составляющей пенсионных активов фонда.

По его словам, проведение сбалансированной инвестиционной политики в отношении значительного объема активов требует диверсификации портфеля, которую невозможно реализовать только в рамках локального рынка ценных бумаг.

За период с 2016 по 2019 год валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%. При этом для эффективного управления валютной частью пенсионных активов ЕНПФ было разработано стратегическое распределение, предусматривающее инвестирование в основные зарубежные классы активов. Это глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня.

"По итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28,4%. С учетом дальнейшего ожидаемого роста пенсионных активов валютная доля в портфеле ЕНПФ может снизиться к концу 2023 года до 24,3%", – сказал он.

Учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты.

Так, для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка 2 млрд долларов.

"Приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений (годовой объем торгов на KASE по итогам 2022 года составил 29,7 млрд). Кроме того, данные операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года", – пояснил директор департамента Нацбанка.

При этом он отметил, что приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Что также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе.

19 января 2023 года в Нацбанке сообщили, что по итогам 2022 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Национального банка, снизилась по сравнению со средними значениями за предыдущие периоды и составила 6,55%. И тому есть несколько причин.

25 января в Нацбанке сообщили, что в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге.