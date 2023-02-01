Как время рождения влияет на характер и судьбу
Фото: pixabay
На судьбу человека и его характер влияет много нюансов. Эксперты считают, что, зная время рождения, можно лучше узнать себя, привлечь удачу и богатство, сообщает Zakon.kz.
Как узнать время своего рождения:
- спросить у мамы или у родственников;
- посмотреть записи в роддоме;
- найти свидетелей рождения.
Время рождения можно сопоставить со своим характером:
- Ночь. С 23:00 до 6:00 рождаются загадочные люди. Организм матери снижает скорость выработки всех гормонов. И если малышу суждено родиться ночью, то в мир приходит особенный мужчина или фантастическая женщина.
- Утро. С 6:00 до 11:00 рождаются очень активные и яркие люди. Они торопятся приветствовать новый день и внести в повседневную жизнь интересные идеи.
- День. С 11:00 до 18:00 рождаются деловые и рассудительные люди. Они все делают вовремя и к месту. Им доверяют важные дела и просят совета.
- Вечер. С 18:00 до 23:00 рождаются люди, которые знают себе цену. Они верят, что их точно дождутся, поэтому никуда не торопятся. Вальяжные люди, любят отдыхать и получать удовольствие.
Астрологи говорят, что детальная информация о характере человека и его привычках кроется в натальной карте. Но для этого нужно знать точное время и место рождения, пишет Wday.ru.
Февраль для одних откроет возможности, для других поставит решение новых задач и вопросов. Астролог Анжелика Петрищева приоткрыла тайны в последний зимний месяц и рассказала, как Луна повлияет на людей в феврале.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ