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Как время рождения влияет на характер и судьбу

коллаж, время Фото: pixabay
На судьбу человека и его характер влияет много нюансов. Эксперты считают, что, зная время рождения, можно лучше узнать себя, привлечь удачу и богатство, сообщает Zakon.kz.

Как узнать время своего рождения:

  • спросить у мамы или у родственников;
  • посмотреть записи в роддоме; 
  • найти свидетелей рождения. 

Время рождения можно сопоставить со своим характером: 

  • Ночь. С 23:00 до 6:00 рождаются загадочные люди. Организм матери снижает скорость выработки всех гормонов. И если малышу суждено родиться ночью, то в мир приходит особенный мужчина или фантастическая женщина.
  • Утро. С 6:00 до 11:00 рождаются очень активные и яркие люди. Они торопятся приветствовать новый день и внести в повседневную жизнь интересные идеи.
  • День. С 11:00 до 18:00 рождаются деловые и рассудительные люди. Они все делают вовремя и к месту. Им доверяют важные дела и просят совета.
  • Вечер. С 18:00 до 23:00 рождаются люди, которые знают себе цену. Они верят, что их точно дождутся, поэтому никуда не торопятся. Вальяжные люди, любят отдыхать и получать удовольствие.

Астрологи говорят, что детальная информация о характере человека и его привычках кроется в натальной карте. Но для этого нужно знать точное время и место рождения, пишет Wday.ru.

Февраль для одних откроет возможности, для других поставит решение новых задач и вопросов. Астролог Анжелика Петрищева приоткрыла тайны в последний зимний месяц и рассказала, как Луна повлияет на людей в феврале. 

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