Как время рождения влияет на характер и судьбу

На судьбу человека и его характер влияет много нюансов. Эксперты считают, что, зная время рождения, можно лучше узнать себя, привлечь удачу и богатство, сообщает Zakon.kz.

Как узнать время своего рождения:

спросить у мамы или у родственников;

посмотреть записи в роддоме;

найти свидетелей рождения.

Время рождения можно сопоставить со своим характером:

Ночь. С 23:00 до 6:00 рождаются загадочные люди. Организм матери снижает скорость выработки всех гормонов. И если малышу суждено родиться ночью, то в мир приходит особенный мужчина или фантастическая женщина.



Утро. С 6:00 до 11:00 рождаются очень активные и яркие люди. Они торопятся приветствовать новый день и внести в повседневную жизнь интересные идеи.

День. С 11:00 до 18:00 рождаются деловые и рассудительные люди. Они все делают вовремя и к месту. Им доверяют важные дела и просят совета.

Вечер. С 18:00 до 23:00 рождаются люди, которые знают себе цену. Они верят, что их точно дождутся, поэтому никуда не торопятся. Вальяжные люди, любят отдыхать и получать удовольствие.

Астрологи говорят, что детальная информация о характере человека и его привычках кроется в натальной карте. Но для этого нужно знать точное время и место рождения, пишет Wday.ru.

Февраль для одних откроет возможности, для других поставит решение новых задач и вопросов. Астролог Анжелика Петрищева приоткрыла тайны в последний зимний месяц и рассказала, как Луна повлияет на людей в феврале.

