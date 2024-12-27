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Наука и технологии

Как музыка влияет на людей во время работы

исследование, музыка, работа, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 21:45 Фото: pixabay
Ученые вычислили, как индивидуальные особенности человека влияют на его продуктивность при прослушивании музыки во время работы, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, пишет The Conversation, восприятие музыки и ее влияние на продуктивность на работе зависит от индивидуальных особенностей человека. Экстраверты, как правило, испытывают пользу от дополнительной стимуляции, которую обеспечивает музыка, в то время как интроверты могут испытывать перегрузку, что снижает их результаты.

По мнению экспертов, музыка может быть как полезной, так и отвлекающей в зависимости от выполняемой задачи и выбранного жанра. Кроме того, эффект музыки различается в зависимости от характера задачи. Простые и рутинные дела становятся легче, когда слушаешь энергичную и бодрящую музыку. Однако, когда речь заходит о сложных когнитивных задачах, таких как чтение или письмо, отвлекающие тексты или громкие звуки могут стать помехой.

Темп музыки играет не менее важную роль: медленные и спокойные мелодии помогают сосредоточиться, в то время как агрессивная музыка может отвлекать.

Ученые советуют слушать любимую музыку перед началом работы, чтобы улучшить настроение и сосредоточиться. Они также рекомендуют экспериментировать с разными жанрами и задачами, чтобы найти свой идеальный баланс и превратить музыку в помощника для продуктивной работы.

Ранее сообщалось, чем полезны музыка и кофе для активности мозга.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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