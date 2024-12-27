Как музыка влияет на людей во время работы

Ученые вычислили, как индивидуальные особенности человека влияют на его продуктивность при прослушивании музыки во время работы, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, пишет The Conversation, восприятие музыки и ее влияние на продуктивность на работе зависит от индивидуальных особенностей человека. Экстраверты, как правило, испытывают пользу от дополнительной стимуляции, которую обеспечивает музыка, в то время как интроверты могут испытывать перегрузку, что снижает их результаты.

По мнению экспертов, музыка может быть как полезной, так и отвлекающей в зависимости от выполняемой задачи и выбранного жанра. Кроме того, эффект музыки различается в зависимости от характера задачи. Простые и рутинные дела становятся легче, когда слушаешь энергичную и бодрящую музыку. Однако, когда речь заходит о сложных когнитивных задачах, таких как чтение или письмо, отвлекающие тексты или громкие звуки могут стать помехой.

Темп музыки играет не менее важную роль: медленные и спокойные мелодии помогают сосредоточиться, в то время как агрессивная музыка может отвлекать.

Ученые советуют слушать любимую музыку перед началом работы, чтобы улучшить настроение и сосредоточиться. Они также рекомендуют экспериментировать с разными жанрами и задачами, чтобы найти свой идеальный баланс и превратить музыку в помощника для продуктивной работы.

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