Экс-министр экологии Брекешев получил должность в "КазМунайГазе"

Бывший министр экологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев получил должность в АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - назначен заместителем председателя правления, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына" уточняется, что Сериккали Брекешев будет курировать развитие газовых проектов.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО "КазТрансГаз"; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК; занимал инженерно-технические позиции в АО "Мангистаумунайгаз" и ЗАО "Каракудукмунай".

С сентября 2021 года по январь 2023 года он занимал должность министра экологии и природных ресурсов РК.