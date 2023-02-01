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Экс-министр экологии Брекешев получил должность в "КазМунайГазе"

Экс-министр экологии Брекешев получил должность в "КазМунайГазе" Фото: akorda.kz
Бывший министр экологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев получил должность в АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - назначен заместителем председателя правления, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале фонда "Самрук-Қазына" уточняется, что Сериккали Брекешев будет курировать развитие газовых проектов.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО "КазТрансГаз"; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК; занимал инженерно-технические позиции в АО "Мангистаумунайгаз" и ЗАО "Каракудукмунай".

С сентября 2021 года по январь 2023 года он занимал должность министра экологии и природных ресурсов РК.

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