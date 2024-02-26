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Досбола Бекмагамбетова освободили от должности вице-министра экологии

Досбола Бекмагамбетова освободили от должности вице-министра экологии Фото: primeminister.kz
Досбола Бекмагамбетова освободили от должности вице-министра экологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщили Zakon.kz в Минэкологии.

Эту должность он занимал с 27 февраля 2023 года.

Досбол Бекмагамбетов родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 2007 году и.о. главного специалиста отдела контроля законодательства о труде Департамента труда и социальной защиты населения Карагандинской области.

2007-2008 гг. — гл. специалист уполномоченного государственного инспектора по охране окружающей среды по Нуринскому району г. Караганды.

2008-2012 гг. — гл. специалист — уполномоченный инспектора по экологии Нуринского района Карагандинской области.

5 февраля 2024 года сообщалось, что в отношении вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Оширбаева Антикор ведет расследование в связи с выставкой, которая прошла в Дубае. 


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