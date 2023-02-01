Льготное автокредитование: условия программы

В Фонде развития промышленности 1 февраля заявили, что условия программы льготного автокредитования остаются неизменными, сообщает Zakon.kz.

Условия программы льготного автокредитования:

стоимость 1 автомобиля – не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) тенге;

сумма финансирования – не более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге;

срок финансирования – не более 7 лет;

первоначальный взнос – от 0%;

валюта кредитования – тенге;

ставка вознаграждения – 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в т.ч. в залог);

конечные заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

Перечень автопроизводителей, участвующих в программе:

ТОО "САРЫАРКААВТОПРОМ"

ТОО "HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN"

6 февраля в Казахстане запустят платформу по льготному автокредитованию в 10:00 по времени Астаны. Заявителям необходимо иметь компьютер с интернетом, ЭЦП-ключ физлица в компьютере, NC Layer. Проверить достоверность и действительность ключа ЭЦП можно очень просто, заказать любую услугу или справку на сайте Egov.kz. Зарегистрироваться на данной платформе можно только на территории РК.