Как получить льготный автокредит в Казахстане

В Фонде развития промышленности (ФРП) рассказали 1 февраля, как оформить автокредит с помощью платформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Прием заявок по программе льготного автокредитования запустят 6 февраля в 10:00 на сайте Autonesie.kz. Далее, как утверждают в Фонде развития промышленности, прием заявок будут проводить ежемесячно при условии накопления возвратных средств, выделенных на льготное автокредитование.



Заявителю нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. Далее нужно нажать на кнопку "Подать заявку с помощью ЭЦП".

"При подаче заявки данные заявителя на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю нужно будет ввести только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Далее факт регистрации заявки Заявитель сможет проверить на сайте через "Личный кабинет", - говорится в сообщении ФРП.

После этого нужно обратиться в автосалон, выбрать машину и получить счет на оплату. Продавец-консультант проверяет наличие заявки клиента на платформе. Получив счет на оплату, человек идет к представителю банка, который находится в автосалоне. Тот также проверяет наличие заявки. Далее клиенту рассказывают о критериях и необходимых документах. Если заявитель соответствует всем критериям – заявка уходит на рассмотрение банка. В случае положительного решения – покупатель получает гарантийное письмо.

Среди критериев для получения льготного автокредитования:

платежеспособность – наличие непрерывных отчислений за последние шесть месяцев для подтверждения дохода заявителя;

кредитная история – отсутствие просроченной задолженности по другим кредитам;

коэффициент долговой нагрузки – сумма выплат по имеющимся и будущим кредитам не должна превышать половины от официального дохода заявителя.

"Гарантийный срок для поставки автотранспорта составляет не более 60 календарных дней. Сроки поставки транспорта будут зависеть от конкретных потребностей заявителя (марки, модели, комплектации и другое)", - рассказали ФРП.

Подача заявки на вхождение в пул будет проводиться ежемесячно. Дата старта приема заявок будет объявляться заранее на официальном сайте до 28 числа каждого месяца.

В текущем году планируется профинансировать свыше двух тысяч машин.

В Программе льготного автокредитования участвуют банки:

Народный банк Казахстана;

Евразийский банк;

банк ЦентрКредит;

Forte Bank.

Стоимость авто по этой программе не должна превышать 15 млн тенге. Максимальная сумма льготного кредита – 10 млн тенге. Срок выплаты – не более семи лет. Ставка вознаграждения – 4%, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в том числе в залог). Заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.

Заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров ранее рассказал, что после запуска программы льготного автокредитования в 2022 году казахстанцы много критиковали ее за непрозрачность при получении как кредитов, так и автомобилей.



