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Фигуристка станцевала на льду Капчагая под песню Батырхана Шукенова

Фигурное катание, красивый номер Фото: Instagram/pankratova__k
Казахстанская фигуристка Ксения Панкратова, которая в последнее время набирает популярность за счет своих роликов на природе, в очередной раз продемонстрировала обворожительный танец на открытом льду в Капчагае, сообщает Zakon.kz.

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Ее новый ролик, который был снят на льду Капчагайского водохранилища, за короткое время набрал уже более полутора тысяч лайков. Ксения под свой танец выбрала песню Батыра Шукенова "Отан ана".

После просмотра поклонники таланта Панкратовой не поскупились на комментарии и комплименты: "Музыка – супер, танец – бомба", "Невероятная Панкратова и ошеломительные льды РК", "Национальные богатства", "Молодец", "Красиво".

Ксения Панкратова, ныне занимающаяся тренерской деятельностью, стала более известной после видео кадров на льду Кольсайского озера.



Помимо этого, Ксения выпустила ролики со своим участием на Большом Алматинском озере, на озере Каинды и на озере Жасыбай в Баянаульском национальном парке Акмолинской области.


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Куандык Шынасилов
Казахстан
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