В Казахстане утвердили предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения

Постановлением правительства от 25 января 2023 года утверждены предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться на праве временного землепользования у граждан РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;

предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства.

При этом ранее принятое постановление от 22 октября 2003 года приостановлено до 31 декабря 2026 года.

Постановление вводится в действие с 11 февраля 2023 года.