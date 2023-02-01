ФК "Челси" оформил рекордную покупку в истории английского футбола

Аргентинский полузащитник португальской "Бенфики" Энцо Фернандес перешел в лондонский "Челси". Англичане заплатят за 22-летнего футболиста 121 миллион евро несколькими траншами. Эта сумма – рекорд английского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинец подписал контракт с "аристократами" до 2031 года. В сумму 121 миллион евро обошелся талантливый футболист казне лондонского клуба, говорится в специальном документе португальских властей. Это рекордная цена для английского футбола. Рекордсменом по трансферам до этого был британский полузащитник Джек Грилиш, купленный "Манчестером Сити" у "Астон Виллы" за 114 млн евро.

Энцо Фернандес стал восьмым приобретением "Челси" в нынешнее трансферное окно. Экс-игрок "Бенфики" недавно надел золотые медали мундиаля-2022 в составе сборной Аргентины.