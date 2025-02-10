ФК "Челси" заработал больше всех на трансферах за последние 10 лет

Английский футбольный клуб "Челси" обогатился на 1,3 млрд евро при продаже игроков в течение последних 10 лет. За "аристократами" по этим доходам следуют португальская "Бенфика" и "Монако" (Франция), сообщает Zakon.kz.

По сведениям Transfermarkt, лондонский коллектив сейчас стоит во главе списка 20 клубов, которые заработали больше всех на продаже футболистов за последние 10 лет.

Казна "Челси" за этот период пополнилась на 1,3 млрд евро.

В список топ-10 команд, которые выгодно расстались со своими игроками, еще вошли: "Бенфика" (1,27 млрд), "Монако" (1,14 млрд), "Ювентус" (1,09 млрд), "Боруссия-Д" (1,03 млрд), "Аякс" (1 млрд), "Барселона" (973 млн), "Атлетико" (937 млн), "Манчестер Сити" (877 млн) и "Порту" (846 млн).

Между тем три недели назад состоялся один самых громких трансферов в истории постсоветского футбола. Узбекский защитник Абдукодир Хусанов за 50 млн евро перешел в "Манчестер Сити".

20-летний игрок уже успел отметиться дебютным голом за "горожан".