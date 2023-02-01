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Спецоперация КНБ: в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и пособники наркосиндиката

Спецоперация КНБ: в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката Фото: gov.kz
Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, "Мефедрон" и "альфа-PVP" реализовывались через социальные сети и мессенджеры, а получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат.

Спецоперация КНБ: в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката

Фото: gov.kz

"По результатам собранных неопровержимых улик в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката".Пресс-служба КНБ РК

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков.

Спецоперация КНБ: в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката

Фото: gov.kz

Смертоносный "товар" предназначался для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске.

27 января 2023 года в КНБ Казахстана сообщили, что заключенный осужден за пропаганду терроризма в колонии Уральска.

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