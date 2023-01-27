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Заключенный осужден за пропаганду терроризма в колонии Уральска

Заключенный осужден за пропаганду терроризма в колонии Уральска Фото: Zakon.kz
Заключенный осужден за пропаганду терроризма в колонии в Уральске. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

В распространяемом сообщении сказано, что КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина "У" по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД.

"5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным по части 1 статьи 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") УК РК и приговорен к 4,5 годам лишения свободы".Пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что осужденный с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу, заключили в пресс-службе.

29 декабря сообщалось, что в Актобе осужденный из колонии пропагандировал терроризм.

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Анастасия Московчук
КНБ Уральск
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