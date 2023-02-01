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На юге Казахстана ожидаются сильные осадки в ближайшие три дня

На юге Казахстана ожидаются сильные осадки в ближайшие три дня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 февраля 2023 года. На юге республики ожидаются сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", северная половина республики по-прежнему будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков.

На остальной территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки.

  • На западе страны преимущественно снег. 
  • На востоке – снег с низовой метелью.
  • В южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег).

Повышение температуры воздуха в южных регионах днем до +7+12°С. На севере и юге страны ожидается туман, на юге – усиление ветра.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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