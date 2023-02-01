На юге Казахстана ожидаются сильные осадки в ближайшие три дня
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 февраля 2023 года. На юге республики ожидаются сильные осадки, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", северная половина республики по-прежнему будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков.
На остальной территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки.
- На западе страны преимущественно снег.
- На востоке – снег с низовой метелью.
- В южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег).
Повышение температуры воздуха в южных регионах днем до +7+12°С. На севере и юге страны ожидается туман, на юге – усиление ветра.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале.
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