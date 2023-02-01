В Казахстане озвучили главные причины разводов

О семейном укладе и причинах разводов казахстанцев рассказали представители Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития, представляя Национальный доклад "Казахстанские семьи – 2022", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Центра изучения института семьи КИОР Жулдыз Батталова сообщила, что специалисты центра проводили социологические опросы с широким охватом разных категорий населения в Казахстане. В анкетах был вопрос о причинах разводов.

"Среди главных причин разводов население отмечает алкоголизм и наркоманию, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также несовпадающую сексуальную ориентацию". Жулдыз Батталова

По ее словам, на основе результатов исследований эксперты Центра изучения института семьи КИОР давали практические рекомендации по снижению числа разводов.

Кроме того, социологические исследования показали, что в казахстанских семьях сохраняется традиционный семейный уклад, когда главой семьи считается мужчина. Как положительный факт эксперты отметили, что казахстанские родители совместно выполняют домашнюю работу, обязанности по уходу за детьми, распределение бюджета и решают другие социально-бытовые вопросы.

Основные проблемы, которые волнуют современных родителей в Казахстане, – это зависимость детей от гаджетов и социальных сетей, угроза детской безопасности от машин во дворах, проблема качества и доступности кружков и секций для детей.

Также Жулдыз Батталова отметила, что популярность гражданских браков растет в Казахстане.

