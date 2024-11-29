Бывший муж Асель Садвакасовой высказался о разводе и назвал его причину

Бывший муж казахстанской актрисы Асель Садвакасовой Магжан Тилеухан прокомментировал их развод и назвал его причину, сообщает Zakon.kz.

Своими эмоциями он поделился в Instagram 28 ноября 2024 года.

"Как теперь большинство знают, мы с Асель развелись. Сейчас мы об этом говорим, потому что основную боль мы уже, наверное, прожили, и можем публично об этом вещать. 2 сентября мы подали на развод и 4 октября мы официально получили свидетельство о разводе. Но морально готовились к этому все лето", – написал Магжан.

По его словам, это было самое тяжелое лето в его жизни, когда он старался жить и искать смысл.

"Когда мир рушился каждый день и было невыносимо больно, когда я пытался очень много спать, потому что так не хотелось проживать все эти чувства. Развод – это маленькая смерть. Потому что ты теряешь в жизни человека, с которым был каждый день, разделял все моменты и думал, что так будет всегда, но у судьбы свои планы. Так и вышло, что наши пути как мужа и жены разошлись. В этом нет чьей-то вины или ошибок. Когда мы подавали онлайн на развод, там нужно было выбрать причину, и одна из них была "разные взгляды на совместную жизнь". В принципе, это четко подходило под нашу ситуацию, нам действительно было тяжело в браке как мужчине и женщине", – указал бывший муж Садвакасовой.

В пример он привел разную рутину, разные режимы, характеры, разное понимание определенных вещей.

Тилеухан при этом отметил, что всегда знал, что они встретились не просто так.

"И я всегда чувствовал, что мы даны друг другу для чего-то очень важного, и с того самого первого момента знакомства на Бали я чувствовал, что это очень значимый для меня человек... ...Ноль сожалений о том, что было у нас. И огромная благодарность. За опыт, за эмоции, за жизнь, которую мы прожили. Пусть и не долгую, но такую важную и ценную, такую яркую и красивую", – написал он.

Фото: Instagram/tleuhanov

Ранее Асель Садвакасова сделала заявление о разводе с мужем. В нем она тоже привела фразу "Развод – это маленькая смерть".

Пышная свадьба Садвакасовой и основателя проекта "Поток" Тилеухана состоялась в июне 2023 года. Как тогда выяснилось, он младше Асель на 10 лет.