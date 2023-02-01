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Скляр: Резкого увеличения стоимости комуслуг не допустим

Резкого увеличения стоимости комуслуг не допустим Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах коллегии Минэнерго высказался о повышении тарифов на комуслуги в Риддере и Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр заявил о важности соблюдения в вопросе тарифов "золотой" середины.

"Правительству и соответствующим уполномоченным органам важно найти золотую середину. Не должно быть резкого повышения стоимости, тем более не должно быть всплеска цен в отдельных регионах. Эта работа будет проведена. Люди должны получать качественный продукт, качественную услугу. Резкого увеличения стоимости на данные услуги мы не допустим и не допускали". Роман Скляр

По этому вопросу высказался и глава Минэнерго, хотя, как он заявил, этот вопрос вне компетенции его министерства.

"Никакого плана повышать серьезно тарифы, особенно в тех регионах (Экибастуз и Риддер. – Прим. ред.), где вы сказали, пока такого нет. Ставился вопрос о передаче данных объектов в госсобственность из частной. Этот вопрос тоже требует изучения, это нужно проверять. Во-первых, следствие до конца не закончено. Если, во-вторых, выяснится, а если в тарифе сидела доля затрат, но они не были, допустим, использованы на модернизацию станции, то это достаточно серьезное нарушение. Поэтому это требует дополнительного изучения". Болат Акчулаков

Между тем, по его словам, в госпредприятиях система тарификации иная.


"Если это будет завтра госпредприятие, то понятно, что там система тарификации будет чуть-чуть другая – есть местный, есть республиканский бюджеты. И в этом случае может быть решение не так, как вы говорите, через значительное повышение тарифа". Болат Акчулаков

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах коллегии рассказал, сколько времени потребуется для базового проектирования строительства атомной станции в Казахстане.

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