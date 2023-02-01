В Минэнерго обещают не допускать спешки в вопросе строительства АЭС в Казахстане

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах коллегии 1 февраля рассказал, сколько времени потребуется для базового проектирования строительства атомной станции в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на коллегии Минэнерго указал на необходимость активно развивать альтернативную энергетику.

"Министерству в текущем году нужно окончательно определиться с технологиями строительства атомной станции и приступить к ее базовому проектированию". Роман Скляр

Позже в кулуарах по этому вопросу высказался и министр энергетики Болат Акчулаков.



"Атомная станция - абсолютно исключает принцип, который вы сказали: поспешишь, людей насмешишь. Это не тот объект, с которым можно шутить. Это очень серьезно. Мы планируем визит мисси МАГАТЭ, очень сердечный вопрос. В этом нет спешки. Мы идем по плану. В прошлом году мы говорили, что должны выбрать участок. Мы это сделали. Теперь мы в этом году мы должны его утвердить решением общественности того региона, поселка Улкен". Глава Минэнерго

По его словам, люди должны вынести свое общественное решение.

"Пока никаких возражений не было. Вопрос выбора технологий – он был запланирован на 2023 год, за 2022 год мы осуществляли ряд визитов на все объекты, на которые можно посетить, связанные с технологией РФ, Южной Кореи, к сожалению, ввиду ковидных ограничений не смогли посетить Китай. Но в этом году поедем в Китай и посмотреть какие строят станции. На днях делегации вернулась из Венгрии, в Турции во Франции в Южной Кореи были". Болат Акчулаков

По его словам, базовое, начальное проектирование может занять от года до двух лет, далее предусматривается составление проектно-сметной документации - на это может потребоваться до 2-3 года в виду серьезности объекта. На баланс АЭС, по плану Минэнерго, будет включен в 2032-2035 годах, в зависимости от решения ряда вопросов.

В июне 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев на Совете иностранных инвесторов сообщил, что Казахстан определился с местом строительства АЭС.